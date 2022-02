Quarantena a scuola, Carretta: “Deve cambiare, bambini a casa solo se hanno sintomi” (Di martedì 1 febbraio 2022) Le regole per le quarantene nelle scuole vanno modificate: è questo il senso delle tre mozioni approvate martedì con le quali il Consiglio Regionale vuole impegnare Regione Lombardia a farsi portavoce di questa necessità in Conferenza Stato-Regioni. Firmatario di tutte e tre le iniziative anche il consigliere bergamasco di Azione Niccolò Carretta, che sottolinea quanto le famiglie stiano attendendo tali modifiche da parte del Governo: “Sono stremate ed esasperate da un inghippo burocratico e che svilisce chi ha dato valore alla scienza e ha scelto di vaccinarsi – spiega – Basandosi sull’evidenza bisogna tutelare i bambini, minori di 12 anni, che sono stati vaccinati o che sono guariti garantendo loro scuola in presenza e soprattutto nessuna Quarantena, così come avviene per tutti gli altri individui. Si tratta di un ... Leggi su bergamonews (Di martedì 1 febbraio 2022) Le regole per le quarantene nelle scuole vanno modificate: è questo il senso delle tre mozioni approvate martedì con le quali il Consiglio Regionale vuole impegnare Regione Lombardia a farsi portavoce di questa necessità in Conferenza Stato-Regioni. Firmatario di tutte e tre le iniziative anche il consigliere bergamasco di Azione Niccolò, che sottolinea quanto le famiglie stiano attendendo tali modifiche da parte del Governo: “Sono stremate ed esasperate da un inghippo burocratico e che svilisce chi ha dato valore alla scienza e ha scelto di vaccinarsi – spiega – Basandosi sull’evidenza bisogna tutelare i, minori di 12 anni, che sono stati vaccinati o che sono guariti garantendo loroin presenza e soprattutto nessuna, così come avviene per tutti gli altri individui. Si tratta di un ...

marcodimaio : Nei prossimi giorni il #governo dovrà urgentemente affrontare la modifica delle regole sulla quarantena per la scuo… - franco_sala : RT @Antonio_Tajani: Più presenza in classe, semplicazione e armonizzazione delle regole. #scuola Riduzione sul numero dei tamponi per usci… - FI_Toscana : RT @Antonio_Tajani: Più presenza in classe, semplicazione e armonizzazione delle regole. #scuola Riduzione sul numero dei tamponi per usci… - Antonio_Tajani : Più presenza in classe, semplicazione e armonizzazione delle regole. #scuola Riduzione sul numero dei tamponi per… - rep_parma : Covid, a Parma 3.578 persone della scuola in quarantena [aggiornamento delle 17:27] -