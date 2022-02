PNRR–Banda Ultralarga In Italia, la Commissione europea approva 3,8 miliardi (Di martedì 1 febbraio 2022) La sua implementazione garantisce comunicazioni di alta qualità atta a soddisfare le esigenze attuali e future. Tenendo conto di queste premesse la Commissione europea ha dato il via libera al piano Italiano per combattere il digital divide, mettendo a disposizione dell’Italia 3,8 miliardi di euro del Pnrr, per costruire reti fisse a banda ultra-larga, con velocità in download di almeno 300 Mbps, nelle zone ancora non raggiunte. Si tratta di un nuovo importante step, che segue l’approvazione della strategia Italiana per la banda ultra-larga. L’ammontare stanziato, messo a disposizione attraverso il PNRR, sarà regolarmente utilizzato senza dover incorrere nei limiti imposti per gli investimenti, che possono costituire indebiti “aiuti di Stato” e resterà in vigore fino ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 febbraio 2022) La sua implementazione garantisce comunicazioni di alta qualità atta a soddisfare le esigenze attuali e future. Tenendo conto di queste premesse laha dato il via libera al pianono per combattere il digital divide, mettendo a disposizione dell’3,8di euro del Pnrr, per costruire reti fisse a banda ultra-larga, con velocità in download di almeno 300 Mbps, nelle zone ancora non raggiunte. Si tratta di un nuovo importante step, che segue l’zione della strategiana per la banda ultra-larga. L’ammontare stanziato, messo a disposizione attraverso il PNRR, sarà regolarmente utilizzato senza dover incorrere nei limiti imposti per gli investimenti, che possono costituire indebiti “aiuti di Stato” e resterà in vigore fino ...

