Patrick Zaki non è ancora ufficialmente libero: processo aggiornato al 6 aprile (Di martedì 1 febbraio 2022) Era stato arrestato all’aeroporto de Il Cairo il 7 febbraio del 2020. Quasi 700 giorni passati in una cella del carcere di Tora, poi la scarcerazione in attesa del giudizio finale sulle accuse mosse dal governo egiziano contro di lui. Ora, a quasi due anni dal suo fermo in prigione a da quei reati contestati, Patrick Zaki non può ancora definirsi “libero”. Questa mattina a Mansoura si è tenuta l’udienza del processo contro lo studente egiziano. Contro di lui è rimasta in piedi solamente un’accusa, quella di diffusione di notizie false. Congelate, invece, tutte le altre (ben più gravi) che avevano portato al suo arresto. Ma i magistrati hanno deciso di rinviare, ancora una volta, tutto: la prossima data è il 6 aprile. Postponed to 6 April — ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Era stato arrestato all’aeroporto de Il Cairo il 7 febbraio del 2020. Quasi 700 giorni passati in una cella del carcere di Tora, poi la scarcerazione in attesa del giudizio finale sulle accuse mosse dal governo egiziano contro di lui. Ora, a quasi due anni dal suo fermo in prigione a da quei reati contestati,non puòdefinirsi “”. Questa mattina a Mansoura si è tenuta l’udienza delcontro lo studente egiziano. Contro di lui è rimasta in piedi solamente un’accusa, quella di diffusione di notizie false. Congelate, invece, tutte le altre (ben più gravi) che avevano portato al suo arresto. Ma i magistrati hanno deciso di rinviare,una volta, tutto: la prossima data è il 6. Postponed to 6 April — ...

Advertising

Radio1Rai : ??Il 1 febbraio una nuova udienza in #Egitto per Patrick #Zaki, accusato di diffusione di fake news tramite social n… - fanpage : 'Sono sicuro che tutto andrà per il meglio. Personalmente mi sento molto ottimista'. La nostra intervista a… - Agenzia_Ansa : Ore di attesa per Patrick Zaki: oggi a Mansura si terrà la quarta e probabilmente decisiva udienza del processo a… - RacheleRossa : Oggi è il giorno decisivo per Patrick Zaki, che sosterrà la quarta udienza del suo processo a Mansura. Patrick è ot… - lesterjobel : RT @amnestyitalia: ??L'udienza di Patrick Zaki è stata rinviata al 6 aprile -