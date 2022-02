Olimpiadi di Pechino 2022, il calendario e gli orari delle gare (Di martedì 1 febbraio 2022) Già prima della cerimonia di apertura, come è consuetudine per ottimizzare il calendario, partiranno le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Già questa notte inizieranno le gare. Gli orari sono molto simili a quelli che furono per le Olimpiadi Estive di Tokyo. Sarà lo slittino, insieme al curling, ad esordire ai Giochi. L’Italia Team è impegnata con 118 atleti iscritti. Di seguito il calendario, con gli orari italiani Mercoledì 2 febbraio Ore 12.36, SLITTINO: prove 1 e 2 singolo uomini, gruppo A Ore 13.05, CURLING: sessione 1 doppio misto (Svezia-Gran Bretagna, Australia-USA, Norvegia-Rep. Ceca, Cina-Svizzera) Ore 14.20, SLITTINO: prove 1 e 2 singolo uomini, gruppo B Giovedì 3 febbraio Ore 2.05, CURLING: sessione 2 doppio misto ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022) Già prima della cerimonia di apertura, come è consuetudine per ottimizzare il, partiranno leInvernali di. Già questa notte inizieranno le. Glisono molto simili a quelli che furono per leEstive di Tokyo. Sarà lo slittino, insieme al curling, ad esordire ai Giochi. L’Italia Team è impegnata con 118 atleti iscritti. Di seguito il, con gliitaliani Mercoledì 2 febbraio Ore 12.36, SLITTINO: prove 1 e 2 singolo uomini, gruppo A Ore 13.05, CURLING: sessione 1 doppio misto (Svezia-Gran Bretagna, Australia-USA, Norvegia-Rep. Ceca, Cina-Svizzera) Ore 14.20, SLITTINO: prove 1 e 2 singolo uomini, gruppo B Giovedì 3 febbraio Ore 2.05, CURLING: sessione 2 doppio misto ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - SkySport : MILANO-CORTINA VIA PECHINO Un racconto quotidiano per non perdere nulla delle Olimpiadi al via il 4 febbraio: sul c… - Eurosport_IT : ???? Sochi, 2014 Carolina Kostner, dopo le delusioni cocenti di Torino e Vancouver, riesce finalmente ad agguantare… - ArnaldoPiace : RT @Eurosport_IT: ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così il tit… - mimmoalba1 : È partito negativo ed è arrivato positivo ?? ???? #Malago -