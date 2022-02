“Non te lo permetto”. GF Vip, Signorini contro Katia Ricciarelli dopo quei fatti su Delia Duran (Di martedì 1 febbraio 2022) Nell’ultima puntata del GF Vip Delia Duran ancora grande protagonista. Davanti a tutto il pubblico c’è stato il confronto con Alex Belli con il quale il rapporto pare essersi definitivamente incrinato. “Tu sei innamorato di lei…Sei un bugiardo…Ho preso la mia decisione definitiva, ma la mia posizione è chiara…Voglio finire la mia storia qua…”. E poi ancora: “Sono stufa dei tuoi giochi sadici…Ho preso la mia posizione…Vai a fare la sua vita…”. Parole che hanno lasciato il segno in Alex Belli. Delia Duran, poi, è stata scelta come prima finalista ma neppure per lei è stata una serata facile. Delia Duran è stata infatti attaccata da Katia Ricciarelli che si è dissociata dalle dichiarazioni della modella venezuelana. Parole, quella ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Nell’ultima puntata del GF Vipancora grande protagonista. Davanti a tutto il pubblico c’è stato il confronto con Alex Belli con il quale il rapporto pare essersi definitivamente incrinato. “Tu sei innamorato di lei…Sei un bugiardo…Ho preso la mia decisione definitiva, ma la mia posizione è chiara…Voglio finire la mia storia qua…”. E poi ancora: “Sono stufa dei tuoi giochi sadici…Ho preso la mia posizione…Vai a fare la sua vita…”. Parole che hanno lasciato il segno in Alex Belli., poi, è stata scelta come prima finalista ma neppure per lei è stata una serata facile.è stata inattaccata dache si è dissociata dalle dichiarazioni della modella venezuelana. Parole, quella ...

Advertising

playbeppe : @madforfree Mi permetto di dire che al momento quelli rappresentati da nessuno e che hanno e stanno pagando un prez… - MichaelGiulian2 : RT @penelop88557461: Dovremmo imparare dai Mari che si incontrano ma non si mescolano (qui mi permetto di aggiungere un mio pensiero mescol… - Goodvibes123321 : @AlessioTV2 @MartaGhira @Smartitina In realtà se avessi voluto avresti potuto, ma sono scelte personali e non mi pe… - alfonsodiiorio : ...mi permetto di suggerire che la 'Legge sul finanziamento pubblico' ai #Partiti andava 'RIVISTA' ma non 'ABOLITA'… - itstearingmeup_ : @writersdream_ Anche se non interagiamo tanto, ho seguito il tuo percorso e mi permetto di mandarti un grande abbra… -