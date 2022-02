Advertising

DRusconi : RT @DRusconi: Consiglio Lega, pieno mandato a #salvini Mandato dove? - Italiaebasta : La #lega ridotta ad un accozzaglia di buffoni - neifatti : Lega: mandato a Salvini per creare un’alleanza alternativa alla sinistra - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: Dal #ConsiglioFederale della #Lega piena fiducia e mandato a #Salvini di lavorare per creare, allargare e potenziare un… - DRusconi : Consiglio Lega, pieno mandato a #salvini Mandato dove? -

Ultime Notizie dalla rete : Lega mandato

TGCOM

Dal Consiglio Federale piena fiducia eal Segretario di lavorare per creare, allargare e potenziare un'alleanza alternativa alla sinistra. Lo fa sapere la, mentre la riunione è ancora in corso. Il Consiglio Federale della...Il Consiglio federale dellaha dato 'piena fiducia e' al segretario Matteo Salvini di 'lavorare per creare, allargare e potenziare un'alleanza alternativa alla sinistra'. La riunione si è tenuta a Milano, in via ..." Piena fiducia e mandato al segretario " della Lega, Matteo Salvini, " di lavorare per creare, allargare e potenziare un’alleanza alternativa alla sinistra ". E' quanto emerge dal Consiglio federale ...Il Consiglio federale della Lega ha dato "piena fiducia e mandato" al segretario Matteo Salvini di "lavorare per creare, allargare e potenziare un'alleanza alternativa alla sinistra". La riunione si è ...