La lettera di Soleil per Alex: “Ho sempre voluto il tuo bene, ma ora esco di scena” (Di martedì 1 febbraio 2022) “Ti scrivo queste parole seduta nella nostra sauna, con il profumo della tua crema sulle mani per sentirti qui”. Inizia con queste parole la lettera piena d’amore che Soleil Sorge ha rivolto ad Alex dopo l’incredibile complicità che li ha travolti nella Casa del “Grande Fratello Vip”. “Penso a ogni attimo, penso alla bellezza e unicità del nostro magico tempo insieme. Ci siamo conosciuti, aperti, abbiamo giocato come bambini, pieni di gioia e privi di preoccupazioni. Abbiamo scoperto le mille complicità e sintonie che ci hanno legato fortemente”. Il messaggio dell’influencer prosegue, riconoscendo di essersi persi nella parola “amore”. “Ho seguito il bisogno istintivo di proteggerti e tutelarti quando hai detto di esserti innamorato di me. Ho compreso lo sbando e ti sono stata vicina nel cercare di recuperare la retta via, di tornare ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 1 febbraio 2022) “Ti scrivo queste parole seduta nella nostra sauna, con il profumo della tua crema sulle mani per sentirti qui”. Inizia con queste parole lapiena d’amore cheSorge ha rivolto addopo l’incredibile complicità che li ha travolti nella Casa del “Grande Fratello Vip”. “Penso a ogni attimo, penso alla bellezza e unicità del nostro magico tempo insieme. Ci siamo conosciuti, aperti, abbiamo giocato come bambini, pieni di gioia e privi di preoccupazioni. Abbiamo scoperto le mille complicità e sintonie che ci hanno legato fortemente”. Il messaggio dell’influencer prosegue, riconoscendo di essersi persi nella parola “amore”. “Ho seguito il bisogno istintivo di proteggerti e tutelarti quando hai detto di esserti innamorato di me. Ho compreso lo sbando e ti sono stata vicina nel cercare di recuperare la retta via, di tornare ...

