“Ha vinto l’odio”: clamoroso in diretta tv. Cosa è successo tra Delia e Soleil? (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 sarà ricordato, fra le varie cose, come l’edizione dell’accesa rivalità fra Soleil Sorge e Delia Duran. Nel primo televoto verso la finale della sesta edizione del reality show targato Mediaset, le due concorrenti si sono ritrovate protagoniste e faccia. Ieri, 31 gennaio 2022, a spuntarla è stata, a sorpresa, la venezuelana. Lo stesso Alfonso Signorini è rimasto stupito dal verdetto del pubblico, in quanto, secondo il conduttore i telespettatori hanno compiuto una scelta imprevista, con il 52% per la modella e soltanto il 36% per l’italo-americana. Il commento di Alfonso Signorini Il padrone di casa ha commentato così la vittoria di Delia su Soleil: “Io non avrei mai pensato ad una sorpresa del genere. Come mai avranno deciso così? Se uno si basa sul percorso doveva prevalere ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 1 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 sarà ricordato, fra le varie cose, come l’edizione dell’accesa rivalità fraSorge eDuran. Nel primo televoto verso la finale della sesta edizione del reality show targato Mediaset, le due concorrenti si sono ritrovate protagoniste e faccia. Ieri, 31 gennaio 2022, a spuntarla è stata, a sorpresa, la venezuelana. Lo stesso Alfonso Signorini è rimasto stupito dal verdetto del pubblico, in quanto, secondo il conduttore i telespettatori hanno compiuto una scelta imprevista, con il 52% per la modella e soltanto il 36% per l’italo-americana. Il commento di Alfonso Signorini Il padrone di casa ha commentato così la vittoria disu: “Io non avrei mai pensato ad una sorpresa del genere. Come mai avranno deciso così? Se uno si basa sul percorso doveva prevalere ...

Advertising

Ilmiosenso33 : - Michela71765064 : @jessicainfinale Ha vinto l'odio contro l'amore ...ma ??fatti curare perché umanamente non mi spiego come poterti a… - frakpop77 : RT @jessicainfinale: #jeru Solercia: “Sparlano e da casa gli credono. Non è stata una sconfitta solo per me, ha vinto l’odio contro il valo… - LuciaFerraroEM : RT @CartinaLa: #gfvip Sapete perché ha ragione Soleil sul fatto che ha vinto l'odio? Perché voi non avete premiato un Giucas o una Delia pe… - Nobodysayops : RT @CartinaLa: #gfvip Sapete perché ha ragione Soleil sul fatto che ha vinto l'odio? Perché voi non avete premiato un Giucas o una Delia pe… -