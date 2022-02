Green pass | obbligo vaccinale | mascherine | cosa cambia a febbraio

(Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Nuove regole sulla durata e utilizzo del, vaccino obbligatorio per gli over 50 e mini proroga delle misure anti-Covid che riguardanoall’aperto e discoteche. In attesa del prossimo Cdm, che dovrà decidere su Dad, quarantene, tamponi e colori delle Regioni, il governo sceglie la linea soft e, due anni dopo l’inizio dello stato di emergenza, fissa una data per i primi allentamenti, prorogando di solo 10 giorni, fino al 10, l’diall’aperto e la chiusura delle discotecheE DISCOTECHE – Dall’11non sarà quindi più obbligatorio indossare la mascherina all’aperto e riapriranno le discoteche. Un primoo segnale che, se la curva epidemiologica continuerà ...

Advertising

VittorioSgarbi : Colleghi parlamentari, è ora di dire basta al “Green Pass”. Basta con il ricatto di Stato! - VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - silvia92745700 : RT @RadioRadioWeb: ? Green pass e obbligo vaccinale? Germania, Irlanda, Stati Uniti e Canada tornano indietro e smantellano le misure restr… - FioreFio4 : RT @lameduck1960: Il Green Pass va resettato, abolito, tolto, cancellato e dimenticato. RT plis. -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Intervistato nella giornata di ieri dai microfoni del quotidiano Il Giornale ha spiegato: 'Via ila fine primavera. Via subito i colori delle Regioni e la quarantena per gli alunni ...7) l'obbligo di. Vediamo quindi ad uno ad uno le diverse ipotesi. Reddito di cittadinanza pagamento dal 27 febbraio 2022: Per i beneficiari che non rientrano nei casi di rinnovo o nuova ...Trentino-Alto Adige Valle D'Aosta Cronaca ...il green pass base che si ottiene anche con il tampone sarà necessario anche per accedere agli uffici pubblici, compreso il Comune, ma anche per recarsi in banca o alle Poste o all'Inps. «Tutti i ...