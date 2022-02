Gli ultras della Lazio annunciano una contestazione giovedì (Di martedì 1 febbraio 2022) Non solo Sarri, ma anche i tifosi della Lazio si sono detti molto insoddisfatti del mercato portato avanti in questa sessione di gennaio dal presidente Lotito, al punto che sulla pagina degli ultras Lazio, storico gruppo della Curva Nord, è apparso un duro comunicato che preannuncia una contestazione in programma giovedì “La contestazione si fa allo stadio, sul campo, in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste. La Lazio è nostra e non di chi la gestisce!. Ora basta, chi veramente ha a cuore questa squadra lo dimostri adesso. Appuntamento giovedì 3 febbraio alle ore 13.00 fuori i cancelli di Formello per gridare ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 febbraio 2022) Non solo Sarri, ma anche i tifosisi sono detti molto insoddisfatti del mercato portato avanti in questa sessione di gennaio dal presidente Lotito, al punto che sulla pagina degli, storico gruppoCurva Nord, è apparso un duro comunicato che preannuncia unain programma“Lasi fa allo stadio, sul campo, in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste. Laè nostra e non di chi la gestisce!. Ora basta, chi veramente ha a cuore questa squadra lo dimostri adesso. Appuntamento3 febbraio alle ore 13.00 fuori i cancelli di Formello per gridare ...

capuanogio : Quindi gli ultras della #Fiorentina si aspettavano che #Commisso lasciasse sul tavolo 80 milioni di euro per… - GIUSPEDU : RT @marcovarini: ?? Contestazione in vista a Formello: Gli ultras della #Lazio annunciano una protesta per giovedì. Qui il comunicato della… - marcovarini : ?? Contestazione in vista a Formello: Gli ultras della #Lazio annunciano una protesta per giovedì. Qui il comunicato… - napolista : Gli ultras della #Lazio annunciano una contestazione giovedì Sulla pagina della Curva Nord: «Abbiamo assistito al… - FreierLiberta : Rocco Commisso si è rotto i coglioni? Pensa se comprava la lazio -

