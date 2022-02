GF Vip | Giacomo Urtis | ' Per avere Alex Belli mi sarei fatto andare bene pure Delia Duran Come finirà con Soleil'

(Di martedì 1 febbraio 2022) Rivelazione piccante di, ex concorrente del . Il chirurgo estetico dei vip, intervistato da Giada Di Miceli per 'Non succederà più' su Radio Radio, ha parlato del triangolo, ...

Rivelazione piccante diUrtis, ex concorrente del . Il chirurgo estetico dei, intervistato da Giada Di Miceli per 'Non succederà più' su Radio Radio, ha parlato del triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil ...Da quel momentoha sfilato per Armani e Dolce&Gabbana . Indubbiamente bello e affascinate, ... Nella vita parallela del Grande Fratelloi concorrenti della Casa più spiata d'Italia hanno ...Rivelazione piccante di Giacomo Urtis, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il chirurgo estetico dei vip, intervistato da Giada Di Miceli per "Non succederà più" su Radio Radio, ha parlato del ...Il 14 marzo si concluderà questa edizione extralarge del "Grande Fratello Vip", che ha fatto discutere soprattutto per il famigerato triangolo Soleil Sorge-Alex Belli-Delia Duran. Ma chi vincerà il re ...