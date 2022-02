Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo in copertina su Chi con Aldo Montano che svela: “Non avevo mai pianto prima, ma…” (Di martedì 1 febbraio 2022) Manuel Bortuzzo e Aldo Montano hanno trasmesso un meraviglioso messaggio di amicizia pura durante il loro percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. I due atleti si sono conosciuti sotto il tetto di Cinecittà, ma entrambi sapevano e speravano di legarsi l’uno all’altro. Ne hanno parlato sul numero di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola domani. Manuel, esperto nuotatore, da tre anni è su una sedia a rotelle a causa di un proiettile arrivato per sbaglio, in quanto indirizzato ad un’altra persona. Lui era la vera sfida del reality, e ha trovato nell’affetto del campione di scherma una spalla solida. Attualmente, i due sono entrambi fuori dal reality e possono finalmente vivere a pieno il loro legame. Questo è quanto si legge sulle anticipazioni fornite dai profili ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 febbraio 2022)hanno trasmesso un meraviglioso messaggio di amicizia pura durante il loro percorso all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6. I due atleti si sono conosciuti sotto il tetto di Cinecittà, ma entrambi sapevano e speravano di legarsi l’uno all’altro. Ne hanno parlato sul numero di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola domani., esperto nuotatore, da tre anni è su una sedia a rotelle a causa di un proiettile arrivato per sbaglio, in quanto indirizzato ad un’altra persona. Lui era la vera sfida del reality, e ha trovato nell’affetto del campione di scherma una spalla solida. Attualmente, i due sono entrambi fuori dal reality e possono finalmente vivere a pieno il loro legame. Questo è quanto si legge sulle anticipazioni fornite dai profili ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Manuel Bortuzzo in copertina su Chi con Aldo Montano che svela: “Non avevo mai pianto prima, ma…” Il nuo… - paladino_clara : RT @rainbow20202020: Manuel al GF Vip Party (1) 'Mi manca come l'aria, vedere tutte le attenzioni che mi dà e non poterle rispondere mi fa… - LetiziaDiquatt3 : RT @rainbow20202020: Manuel al GF Vip Party (1) 'Mi manca come l'aria, vedere tutte le attenzioni che mi dà e non poterle rispondere mi fa… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Gf Vip, la sorpresa di Manuel per Lulù nel giorno di San Valentino: cosa potrebbe succedere - valerio_doriano : L’Italia sta vivendo un momento buio per la democrazia e c’è gente che vorrebbe sapere i cazzi di lulu e manuel ? M… -