Gaetano muore a 42 anni | un malore improvviso Si accascia davanti agli amici | inutili i soccorsi

Un malore gli è stato fatale durante una battuta di caccia. Nulla da fare per un uomo di 42 anni originario di Gangi, piccolo comune sulle Madonie in provincia di Palermo. All'improvviso si è sentito male e si è accasciato: tutti i tentativi di rianimarlo sono stati inutili. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno costatato la morte e i carabinieri. Il medico legale arrivato nella zona ha confermato che la morte è stata causata da un malore improvviso. Il piccolo comune di Gangi è sconvolto per la notizia della morte di Gaetano Giunta. È successo tutto all'improvviso durante una battuta di caccia. Lo ha stroncato un malore. La procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia per celebrare i funerali.

