(Di martedì 1 febbraio 2022)via da, una ossessione per il calciomercato. Lo vogliono Arsenal e Manchester United, ci provano Barcellona e Real Madrid. Ci ha provato concretamente il Newcastle durante il mercato di gennaio, ma i 40 milioni di euro messi sul piatto non hanno nemmeno scalfito le richieste di Aurelio De Laurentiis. Ed allorarimane ad allietare gli occhi e la manovra di Luciano Spalletti, ma con una incognita: quella del contratto che scade nel 2023. Tra parabole disegnate alla perfezione, tiri a giro chirurgici, passo felpato e passaggi con il radar, resta la possibilità di perdereche piace in Premier League. Una novità assoluta, perché dal momento in cui, diede l’indicazione a Giuntoli di ...

napolipiucom : Fabian Ruiz, intuizione di Davide Ancelotti: il Napoli fissa il prezzo #CalcioNapoli #FabianRuiz #napoli…

In estate sarà ...Non aveva bisogno di muovere cose, e il regista che cercava in estate l'aveva già, era Fabian Ruiz ma ancora non lo sapeva: gliel'ha spiegato Spalletti, come con Pjanic alla Roma e con Brozovic all'Inter...