Droga: arrestate 17 persone a Firenze, Bergamo e in Olanda (Di martedì 1 febbraio 2022) Nel corso dell'indagine, sono stati effettuati numerose perquisizioni personali, domiciliari e veicolari, a seguito delle quali sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 24 chilogrammi di cocaina, che venduti al dettaglio avrebbero potuto fruttare fino a 2 milioni di euro, 1 pistola e contanti per oltre 300mila euro in diversi tagli e valute, sono stati effettuati arresti in flagranza di 3 corrieri nelle province di Bergamo e Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 1 febbraio 2022) Nel corso dell'indagine, sono stati effettuati numerose perquisizioni personali, domiciliari e veicolari, a seguito delle quali sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 24 chilogrammi di cocaina, che venduti al dettaglio avrebbero potuto fruttare fino a 2 milioni di euro, 1 pistola e contanti per oltre 300mila euro in diversi tagli e valute, sono stati effettuati arresti in flagranza di 3 corrieri nelle province diL'articolo proviene daPost.

Advertising

FirenzePost : Droga: arrestate 17 persone a Firenze, Bergamo e in Olanda - Affaritaliani : Sequestrate 1000 dosi di droga, arrestate 11 persone - franconemarisa : Spacciavano nei boschi di Buglio in Monte: sei persone arrestate - Agnese85820454 : PIUTTOSTO ARRESTATE I CRIMINALI CHE SPACCIANO DROGA UCCIDENDO I RAGAZZI PER ESEMPIO… - messina_oggi : Traffico di droga tra Sicilia e Campania, sequestrati beni per 1 milionePALERMO (ITALPRESS) – La polizia di Stato h… -