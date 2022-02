Draghi accelera sul Pnrr: “compiti a casa” ai ministri, la richiesta dopo la rielezione di Mattarella (Di martedì 1 febbraio 2022) La prima riunione dell’esecutivo nell’era Mattarella bis si è svolta nella cornice delle profonde cicatrici interne alle coalizioni, dopo la (ri)elezione del Presidente della Repubblica e una settimana rovente per la corsa al Colle. Ma non solo: il primo Cdm dopo la partita Quirinale si sarebbe aperto nel segno dell’accelerazione impressa da Mario Draghi alla squadra di Governo: ora il premier vuole una ricognizione, puntuale e tempestiva, sul Pnrr da parte dei ministri. “compiti a casa” per cui i titolari dei vari dicasteri avranno 48 ore di tempo. Draghi accelera su Pnrr: la richiesta del premier ai ministri In quella che è la seconda stagione ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 1 febbraio 2022) La prima riunione dell’esecutivo nell’erabis si è svolta nella cornice delle profonde cicatrici interne alle coalizioni,la (ri)elezione del Presidente della Repubblica e una settimana rovente per la corsa al Colle. Ma non solo: il primo Cdmla partita Quirinale si sarebbe aperto nel segno dell’zione impressa da Marioalla squadra di Governo: ora il premier vuole una ricognizione, puntuale e tempestiva, sulda parte dei. “” per cui i titolari dei vari dicasteri avranno 48 ore di tempo.su: ladel premier aiIn quella che è la seconda stagione ...

