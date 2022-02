“Con Zamparini gli anni migliori”, i tecnici ricordano il ‘mangia-allenatori’ (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tutti (o quasi) esonerati, ma tutti grati al mangia-allenatori. Sono tanti i tecnici che rendono omaggio a Maurizio Zamparini, storico patron del Venezia e soprattutto del Palermo, morto oggi all’età di 80 anni. “Con i talenti scoperti da Maurizio Zamparini ci si potrebbe fare una Nazionale di calcio”, dice Beppe Sannino, sulla panchina del club siciliano nel 2012 e uno dei 51 allenatori esonerati da Zamparini. “Dybala, Cavani, Pastore, Ilicic, una marea di giocatori -dice-. Lui è stato un precursore, amato da Palermo per avergli fatto toccare il cielo. Sanguigno, burbero ma sincero: e poi faceva anche un po’ parte del personaggio che si era costruito. Comunque un uomo di calcio straordinario, nei suoi confronti provo solo stima e amore. L’anno più bello della mia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Tutti (o quasi) esonerati, ma tutti grati al mangia-allenatori. Sono tanti iche rendono omaggio a Maurizio, storico patron del Venezia e soprattutto del Palermo, morto oggi all’età di 80. “Con i talenti scoperti da Maurizioci si potrebbe fare una Nazionale di calcio”, dice Beppe Sno, sulla panchina del club siciliano nel 2012 e uno dei 51 allenatori esonerati da. “Dybala, Cavani, Pastore, Ilicic, una marea di giocatori -dice-. Lui è stato un precursore, amato da Palermo per avergli fatto toccare il cielo. Sanguigno, burbero ma sincero: e poi faceva anche un po’ parte del personaggio che si era costruito. Comunque un uomo di calcio straordinario, nei suoi confronti provo solo stima e amore. L’anno più bello della mia ...

