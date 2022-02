Chi è Dargen D’Amico, il rapper con gli occhiali a Sanremo 2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) Una delle sorprese della 72° edizione del Festival di Sanremo 2022 sarà sicuramente la presenza, questa volta non da autore, ma da protagonista sul palco ligure di Dargen D’Amico. Il cantautore milanese, con un passato nelle Sacre Scuole, storico collettivo hip hop milanese, apparirà sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio con il singolo “Dove si balla“, un pezzo dance che potrebbe essere la vera underdog di questa edizione. La prima volta sul palco dell’Ariston potrebbe essere l’occasione per Jacopo D’Amico, il vero nome di Dargen, di chiudere un cerchio sanremese: infatti il cantautore ha per anni scritto alcuni dei brani protagonisti della kermesse. Solo nell’ultima edizione 2021, Dargen D’Amico ha partecipato alla scrittura dei brani di Noemi e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 febbraio 2022) Una delle sorprese della 72° edizione del Festival disarà sicuramente la presenza, questa volta non da autore, ma da protagonista sul palco ligure di. Il cantautore milanese, con un passato nelle Sacre Scuole, storico collettivo hip hop milanese, apparirà sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio con il singolo “Dove si balla“, un pezzo dance che potrebbe essere la vera underdog di questa edizione. La prima volta sul palco dell’Ariston potrebbe essere l’occasione per Jacopo, il vero nome di, di chiudere un cerchio sanremese: infatti il cantautore ha per anni scritto alcuni dei brani protagonisti della kermesse. Solo nell’ultima edizione 2021,ha partecipato alla scrittura dei brani di Noemi e ...

