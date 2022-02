Calcio, addio all’ex-presidente del Palermo Maurizio Zamparini (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex-presidente di Palermo e Venezia Maurizio Zamparini è morto questa mattina presso Ospedale Cotignola di Ravenna in seguito alle complicanze legate ad un problema al colon. Il dirigente, 80 anni, era stato ricoverato ed operato d’urgenza nel giorno della vigilia di Natale por poi essere dimesso qualche giorno dopo nonostante un quadro clinico poco rassicurante. Il nome di Zamparini è legato indissolubilmente al Palermo Football Club, società in cui ha ricoperto il ruolo di presidente dal 2002 al 2017 distinguendosi non solo per l’elevatissimo numero di esoneri ma anche per aver scoperto talenti di spicco come Paulo Dybala. Prima ancora dell’approdo ai rosanero il friulano aveva assunto la proprietà di Pordenone e Venezia, squadra che era riuscito a catapultare dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) L’ex-die Veneziaè morto questa mattina presso Ospedale Cotignola di Ravenna in seguito alle complicanze legate ad un problema al colon. Il dirigente, 80 anni, era stato ricoverato ed operato d’urgenza nel giorno della vigilia di Natale por poi essere dimesso qualche giorno dopo nonostante un quadro clinico poco rassicurante. Il nome diè legato indissolubilmente alFootball Club, società in cui ha ricoperto il ruolo didal 2002 al 2017 distinguendosi non solo per l’elevatissimo numero di esoneri ma anche per aver scoperto talenti di spicco come Paulo Dybala. Prima ancora dell’approdo ai rosanero il friulano aveva assunto la proprietà di Pordenone e Venezia, squadra che era riuscito a catapultare dalla ...

