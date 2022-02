Bomba U&D, Isabella Ricci choc: “Maria è cambiata con me, ecco cosa ha permesso di farmi. Cos’è successo quando sono sparita” (Di martedì 1 febbraio 2022) Oggi è qui con noi un volto amatissimo dal pubblico di Uomini e Donne, Isabella Ricci. La Dama over che ha messo in bilico il piedistallo di Gemma per la sua raffinatezza ed eleganza e che alla fine ha lasciato il programma dopo aver trovato l’amore con il suo Fabio. Vediamo cosa ci racconta l’ex Dama over. Isabella come stai? sei sempre bellissima… Sto benissimo. sono appena tornata dalle vacanze. Ho trascorso 15 giorni nell’oceano Indiano a mollo nell’acqua calda e sotto al sole. Bellissima compatibilmente all’età, ma abbronzata sicuramente. Si è parlato di una crisi con il tuo fidanzato, possiamo smentire? Da quando sto con Fabio sto con Fabio. Non c’è mai stata crisi e da quando l’ho conosciuto viviamo in simbiosi. Ci siamo conosciuti a metà ottobre e da quel ... Leggi su cityroma (Di martedì 1 febbraio 2022) Oggi è qui con noi un volto amatissimo dal pubblico di Uomini e Donne,. La Dama over che ha messo in bilico il piedistallo di Gemma per la sua raffinatezza ed eleganza e che alla fine ha lasciato il programma dopo aver trovato l’amore con il suo Fabio. Vediamoci racconta l’ex Dama over.come stai? sei sempre bellissima… Sto benissimo.appena tornata dalle vacanze. Ho trascorso 15 giorni nell’oceano Indiano a mollo nell’acqua calda e sotto al sole. Bellissima compatibilmente all’età, ma abbronzata sicuramente. Si è parlato di una crisi con il tuo fidanzato, possiamo smentire? Dasto con Fabio sto con Fabio. Non c’è mai stata crisi e dal’ho conosciuto viviamo in simbiosi. Ci siamo conosciuti a metà ottobre e da quel ...

Advertising

tituzable : @Soldina_ 'il vecchio club rosanero' prima era un must, non so se è ancora così. Fud è una proposta relativamente n… - CasalSebastiano : @FRAGOLA1986 um na super bomba ...ma non e sole ù - Liberamenteses3 : Uaaa che bomba uno che ha visto al compleanno e se ha detto ciao come stai è stato troppo , è una notizia bomba per… - u_wish4me : RT @LucasPeracchi: STASERA DIRETTA BOMBA ???? SIAMO I NUMERI UNO IN ITALIA ???? SU ONLY ???? ??!!! ?????????????????????????? - G_a_u_d_i_ : RT @NicolaPorro: ?? Un video choc, con rivelazioni clamorose sui decessi per coronavirus: 'Così si producono molte false morti per #Covid'… -