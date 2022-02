Beautiful anticipazioni 3 febbraio 2022, Thomas si aggrava! (Di martedì 1 febbraio 2022) Nella puntata di Beautiful di giovedì 3 febbraio 2022 le condizioni di salute di Thomas improvvisamente precipitano e si rende necessario sottoporlo immediatamente ad un intervento. Steffy e Ridge sono molto preoccupati per lui e dopo diverse ore attendono quale sia stato l’esito dell’operazione. Il giovane dopo essere svenuto davanti a Hope nel suo appartamento, non ha più ripreso conoscenza. Anche Hope e Liam sono in ansia e attendono ansiosi il verdetto dei medici. Sul sito Mediaset Infinity troverete on demand gli episodi della soap americana che sono stati trasmessi nell’ultimo mese. Uomini e donne, Ida Platano lascia il programma? L'amatissima dama del trono over potrebbe prendere una decisione drastica: ecco il motivo ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 1 febbraio 2022) Nella puntata didi giovedì 3le condizioni di salute diimprovvisamente precipitano e si rende necessario sottoporlo immediatamente ad un intervento. Steffy e Ridge sono molto preoccupati per lui e dopo diverse ore attendono quale sia stato l’esito dell’operazione. Il giovane dopo essere svenuto davanti a Hope nel suo appartamento, non ha più ripreso conoscenza. Anche Hope e Liam sono in ansia e attendono ansiosi il verdetto dei medici. Sul sito Mediaset Infinity troverete on demand gli episodi della soap americana che sono stati trasmessi nell’ultimo mese. Uomini e donne, Ida Platano lascia il programma? L'amatissima dama del trono over potrebbe prendere una decisione drastica: ecco il motivo ...

