Atp Pune 2022 | Moroni out al primo turno | Ymer vince in tre set

Gian Marco Moroni esce di scena al primo turno nel torneo Atp di Pune 2022 di tennis. Sul cemento indiano infatti, è lo svedese Elias Ymer ad imporsi in tre set con lo score di 7-5 3-6 6-4. L'azzurro parte alla grande, portandosi sul 4-1 nel primo set, ma lo svedese reagisce e pareggia i conti per poi chiudere la frazione conquistando tre game consecutivi nel finale. La reazione di Moroni arriva nel secondo set, che dopo un avvio equilibrato (3-3) si risolve proprio a favore del tennista italiano. Nel terzo set Moroni risponde game su game (3-3), prova a ricucire lo svantaggio nel finale (5-4) ma alla fine spreca un break point e vede sfuggire ogni velleità di vittoria.

