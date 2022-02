Aggiornamento di Windows 11 (KB5008353) risolve la lentezza del sistema (Di martedì 1 febbraio 2022) Aggiornamento di Windows 11 potrebbe finalmente aver risolto il problema di lentezza del sistema operativo. Il bug riguarda HDD ed SSD indistintamente con alcune unità di archiviazione più lente del 50%. Windows 11 KB5008353 fa parte del ciclo di aggiornamenti facoltativi, un Aggiornamento facoltativo è una delle versioni di anteprima di qualità più comuni per Windows e viene in genere rilasciato nella terza o quarta settimana del mese con correzioni non relative alla sicurezza. Come velocizzare l’avvio di Windows 11 Aggiornamento di Windows 11 Il problema è stato segnalato per la prima volta a luglio 2021 e affligge gli utenti da molto tempo ormai. È stato ufficialmente risolto nel dicembre 2021 ... Leggi su pantareinews (Di martedì 1 febbraio 2022)di11 potrebbe finalmente aver risolto il problema dideloperativo. Il bug riguarda HDD ed SSD indistintamente con alcune unità di archiviazione più lente del 50%.11fa parte del ciclo di aggiornamenti facoltativi, unfacoltativo è una delle versioni di anteprima di qualità più comuni pere viene in genere rilasciato nella terza o quarta settimana del mese con correzioni non relative alla sicurezza. Come velocizzare l’avvio di11di11 Il problema è stato segnalato per la prima volta a luglio 2021 e affligge gli utenti da molto tempo ormai. È stato ufficialmente risolto nel dicembre 2021 ...

