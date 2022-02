Afghanistan | Jolie | puoi tagliare fiore non fermare primavera

(Di martedì 1 febbraio 2022) "il, ma nonl'arrivo della": Angelinaha concluso citando l'attivista per i diritti delle donne afghane, Malalai Joya, intervenendo al Parlamento ...

Agenzia ANSA

"Spero che la gente libera di pensare ovunque contribuirà ad assicurare che le donne dell'non siano dimenticate", ha aggiunto. "Imparate i loro nomi e le loro storie", ha esortato ......degli aiuti umanitari - ha spiegato Metsola - in modo che quante hanno lasciato l'... i partecipanti alla Conferenza di alto livello hanno ascoltato un accorato appello di Angelina, ..."Puoi tagliare il fiore, ma non puoi fermare l'arrivo della primavera": Angelina Jolie ha concluso citando l'attivista per i diritti delle donne afghane, Malalai Joya, intervenendo al Parlamento europ ...