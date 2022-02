Achille Lauro | ecco il testo della canzone “Domenica” a Sanremo 2022

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 febbraio 2022)con il branoapre la prima serata del Festival di, essendo il primo artista a esibirsi. Per lui è la terza partecipazione come cantante in gara, mentre l’anno scorso ha presentato i suoi personalissimi “quadri”.ildel brano.: ildi, il brano in gara aÈ come i cani che si annusano, oh noOppure i gatti che girano al portoNegli occhi è rock ‘n’ rollSembra ti tocchinoOh my GodCittà peccaminoseDonne pericoloseL’amore è un’overdose150 dosiOh sì, sìFanculo è Rollin’ StoneAh ah ahÈ zucchero e lamponeMi ingoia come un boaLei dice “come osi”Poi mi spogliaÈ come un ladroNoLe tratto bene se no si ...