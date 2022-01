(Di lunedì 31 gennaio 2022) Individuato e arrestato il pirata della strada che alla guida del suo fuoristrada, ha travolto una Panda su cui viaggiavano due giovani, morte nell’incidente, e ledi una delle due donne, rimaste ferite (una in maniera grave). L’uomo, un cittadinoresidente a, era fuggito dopo lo schianto ma la Polizia lo ha fermato ed è ora accusato di omicidio stradale plurimo. Racconta laLeggo. it. L’incidente era avvenuto sulla A28, tra Villotta e Azzano Decimo. Dopo aver provocato l’incidente, il Land Rover Defender guidato dalsi è ribaltato. Il conducente è uscito indenne dall’auto ed è scappato nei campi ma le forze dell’ordine lo hanno raggiunto e catturato. “Fortemente positivo all’alcoltest” il pirata della strada Il pirata omicida è ...

Advertising

SecolodItalia1 : Tragedia a Pordenone, bulgaro ubriaco travolge un’auto uccidendo due cugine e ferendo le bambine… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Pordenone

Il Secolo d'Italia

Residente in provincia di, è accusato di omicidio stradale colposo plurimo aggravato, ... Il direttore generale, Francesco Benazzi , ha commentato lacon queste parole: 'Abbiamo ...nella giornata di domenica scorsa sulla A28 in provincia di Pordeone , precisamente tra Villotta e Azzano Decimo , dove due cugine di 26 e 20 anni sono decedute in un terribile incident ...MORTE DUE DONNE 31 gennaio 2022 10:42 Pordenone, pirata della strada compie una strage: arrestato - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto d ...Tragedia, poco prima delle 20, lungo l'autostrada A28, nel tratto tra Villotta e Azzano Decimo, in direzione Conegliano. Nel frattempo, il conducente del Suv era fuggito subito dopo l'impatto, ma è st ...