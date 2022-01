Traffico Roma del 31-01-2022 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziana remondiin diminuzione sulla rete viaria della capitale restano code per incidente lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra Laurentina Etrusco si transita su carreggiata ridotta ci spostiamo sulla tangenziale est e anche qui Dopo un incidente ancora rallentamenti tra via Tiburtina e l’uscita per San Lorenzo in direzione di San Giovanni lavori su via Emanuele Gianturco via Giambattista Vico dove si transita a senso unico tra via Azuni e piazzale Flaminio In quest’ultima direzione deviazioni per le linee di bus e lavori andranno avanti fino al prossimo 14 febbraio ed è confermato lo sciopero di 4 ore in programma per la mattina di venerdì 4 febbraio sciopero che interesserà la rete Atac che eri linee di bus gestite daTPL per i dettagli di queste le altre notizie ...