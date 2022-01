Soldati ucraini allestiscono trincee sul fronte orientale

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Le immagini deisulla linea delin Ucraina. Il Cremlino, intanto, denuncia i piani della Gran Bretagna di colpire le aziende russe con diverse sanzioni per dissuadere Mosca ...

Le immagini deisulla linea del fronte orientale in Ucraina. Il Cremlino, intanto, denuncia i piani della Gran Bretagna di colpire le aziende russe con diverse sanzioni per dissuadere Mosca dall'invadere l'...Kiev, 31 gen 13:00 - Ihanno condotto le prime esercitazioni di tiro con le armi missilistiche anticarro Nlaw fornite dal Regno Unito. Lo ha reso...Le immagini dei soldati sulla linea del fronte orientale in Ucraina. Il Cremlino, intanto, denuncia i piani della Gran Bretagna di colpire le ...Le cautele tedesche e l’assoluta priorità che Berlino dà al dialogo con Mosca hanno alimentato critiche e diffidenze verso il nuovo governo rosso-giallo-verde di Olaf Scholz ...