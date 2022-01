Scempio al cimitero di Bergamo | sfregiate 12 tombe di caduti Rsi Foto

(Di lunedì 31 gennaio 2022)31 gen — L’ennesimo atto vigliacco e vergognoso perpetrato contro i morti della Repubblica sociale. Almonumentale disono state profanate 12dove riposano iRsi: ignoti hanno danneggiato le lapidi, spaccando legrafie in vetro-ceramica dei defunti. Un gesto ripugnante che — ne siamo certi — come tanti altri fatti simili non troverà spazio nelle cronache dei quotidiani cittadini e che incontrerà il silenzio di figure politiche e istituzionali. Al monumentale diledeiRsi A scoprire l’ignobilesono stati alcuni visitatori del Monumentale. Il campo deiRsi consta di trentuno...

