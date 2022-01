Quirinale | Bindi a La7 | “Belloni? Grave che una funzionaria bravissima sia stata bruciata così Ancora una volta donne strumentalizzate”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 31 gennaio 2022) “Anche stalesono finite nel tritacarne. Èche unacome Elisabettasiain quel modo e non con un dibattito fondato su ragioni politiche ma addirittura sui principi e sui fondamenti della vita democratica e istituzionale. Sulle, insomma,unac’èstrumentalizzazione“. Sono le parole pronunciate a “Tagadà” (La7) dall’ex presidente dell’Antimafia Rosy, che, in riferimento a Elisabettae a Elisabetta Casellati, ironizza: “Forse magari era il nome Elisabetta che non andava bene. In realtà, prima o poi una partita vera la giocheremo, ma spero che venga ...