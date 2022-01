Perché Laura Mattarella è la first lady (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mai una parola fuori luogo o una dichiarazione data in pasto alla stampa e ai social. È la figlia del vecchio e nuovo Presidente della Repubblica, rimanendo sempre nell’ombra senza dare adito a pettegolezzi di qualsiasi sorta. Ed è proprio Laura Mattarella a ricoprire, anche nelle occasioni ufficiali, il ruolo di first lady al fianco del padre. Un figura sobria, come suo papà, che ha interrotto il suo lavoro da avvocato per accompagnarlo e assolvere a quel ruolo di prestigio. E nei giorni scorsi era pronta a tornare alla sua attività, ma la scelta del Parlamento ha costretto lei e suo padre e cambiare i piani in corsa. Laura Mattarella, Perché è lei la first lady italiana Perché è proprio Laura ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mai una parola fuori luogo o una dichiarazione data in pasto alla stampa e ai social. È la figlia del vecchio e nuovo Presidente della Repubblica, rimanendo sempre nell’ombra senza dare adito a pettegolezzi di qualsiasi sorta. Ed è proprioa ricoprire, anche nelle occasioni ufficiali, il ruolo dial fianco del padre. Un figura sobria, come suo papà, che ha interrotto il suo lavoro da avvocato per accompagnarlo e assolvere a quel ruolo di prestigio. E nei giorni scorsi era pronta a tornare alla sua attività, ma la scelta del Parlamento ha costretto lei e suo padre e cambiare i piani in corsa.è lei laitalianaè proprio...

