Nonno di 88 anni malato terminale consegue il diploma di laurea tanto atteso insieme alla nipote (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non è mai troppo tardi per studiare e prendere un titolo di studio. Lo ha dimostrato Rene Neira, un uomo di ben 88 anni che lo scorso dicembre è riuscito a laurearsi nonostante alcune avversità. L’anziano è infatti gravemente malato, ma ha voluto tagliare il traguardo insieme alla sua nipote. 88enne si laurea e realizza il suo sogno Nel 2016, Rene Neira ha iniziato il suo percorso universitario all’Università del Texas a San Antonio. Ma non è solo questa la cosa curiosa. L’uomo infatti ha conseguito la laurea insieme a sua nipote Melanie Salazar. Il Nonno, come riportato da Today, aveva rimandato da ormai da tantissimo tempo gli studi. Si era costruito una famiglia, aveva intrapreso una carriera ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non è mai troppo tardi per studiare e prendere un titolo di studio. Lo ha dimostrato Rene Neira, un uomo di ben 88che lo scorso dicembre è riuscito arsi nonostante alcune avversità. L’anziano è infatti gravemente, ma ha voluto tagliare il traguardosua. 88enne sie realizza il suo sogno Nel 2016, Rene Neira ha iniziato il suo percorso universitario all’Università del Texas a San Antonio. Ma non è solo questa la cosa curiosa. L’uomo infatti ha conseguito laa suaMelanie Salazar. Il, come riportato da Today, aveva rimandato da ormai da tantissimo tempo gli studi. Si era costruito una famiglia, aveva intrapreso una carriera ...

