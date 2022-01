NON MI LASCIARE, ULTIMA PUNTATA: EVENTI INATTESI RIMETTONO TUTTO IN DISCUSSIONE (Di lunedì 31 gennaio 2022) Quarto e ultimo appuntamento, lunedì 31 gennaio, con “Non mi LASCIARE“, la serie di Rai1 che ha colpito il pubblico e la critica per la sua confezione internazionale. Elena Zonin (Vittoria Puccini) è un vice questore della Polizia specializzata in crimini informatici. Continua ad indagare su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori sul dark web. NON MI LASCIARE – EPISODIO 7 Mentre Elena, miracolosamente sopravvissuta all’incidente, è in ospedale, Daniele e i suoi uomini scoprono dove si è rifugiato Andrea, il carceriere di Angelo. Andrea anche stavolta riesce a scappare, ferendo gravemente uno degli uomini della task force e cerca rifugio da quello che ritiene, da tutta la vita, il suo Maestro. Nel frattempo, qualcuno ha trafugato dall’auto di Elena tutti i documenti che aveva trovato nell’orfanotrofio. NON MI ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 31 gennaio 2022) Quarto e ultimo appuntamento, lunedì 31 gennaio, con “Non mi“, la serie di Rai1 che ha colpito il pubblico e la critica per la sua confezione internazionale. Elena Zonin (Vittoria Puccini) è un vice questore della Polizia specializzata in crimini informatici. Continua ad indagare su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori sul dark web. NON MI– EPISODIO 7 Mentre Elena, miracolosamente sopravvissuta all’incidente, è in ospedale, Daniele e i suoi uomini scoprono dove si è rifugiato Andrea, il carceriere di Angelo. Andrea anche stavolta riesce a scappare, ferendo gravemente uno degli uomini della task force e cerca rifugio da quello che ritiene, da tutta la vita, il suo Maestro. Nel frattempo, qualcuno ha trafugato dall’auto di Elena tutti i documenti che aveva trovato nell’orfanotrofio. NON MI ...

