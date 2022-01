Non ce l’ha fatta la bimba di due anni con il Covid trasferita d’urgenza dalla Calabria a Roma (Di lunedì 31 gennaio 2022) La piccola Ginevra aveva solamente due anni. I medici hanno provato a salvare la sua vita, ma l’infezione che aveva colpito i suoi polmoni era troppo grave ed è deceduta all’interno dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma. La bimba era stata trasferita d’urgenza dalla Calabria, sua terra natale, alla capitale per tentare una terapie in extremis, ma il suo piccolo corpo non è riuscito a reagire a quel maledetto virus che continua a mietere vittime, anche tra i più giovani. E l’intera comunità scientifica, e anche i suoi concittadini, si sono stretti in un abbraccio virtuale nei confronti dei familiari della bambina morta di Covid. Bambina morta di Covid a Roma, la piccola Ginevra aveva solo due anni “La ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) La piccola Ginevra aveva solamente due. I medici hanno provato a salvare la sua vita, ma l’infezione che aveva colpito i suoi polmoni era troppo grave ed è deceduta all’interno dell’Ospedale Bambin Gesù di. Laera stata, sua terra natale, alla capitale per tentare una terapie in extremis, ma il suo piccolo corpo non è riuscito a reagire a quel maledetto virus che continua a mietere vittime, anche tra i più giovani. E l’intera comunità scientifica, e anche i suoi concittadini, si sono stretti in un abbraccio virtuale nei confronti dei familiari della bambina morta di. Bambina morta di, la piccola Ginevra aveva solo due“La ...

