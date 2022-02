Noemi pronta per Sanremo con un look total black che incanta (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manca davvero pochissimo per la prima serata di Sanremo 2022 e la febbre per la 72esima edizione del Festival sale vertiginosamente. Tra i big in gara ci sarà anche lei, Noemi, che con la sua Ti amo non lo so dire – scritta da Alessandro Mahmoud con Alessandro La Cava e Dardust – torna sul palco dell’Ariston per l’ottava volta. Vi raccomandiamo... Noemi festeggia i suoi 40 anni con un outfit glamour e sofisticato Dopo il successo di Glicine del 2021, la cantante – salita alla ribalta nel 2009 ad X Factor -, è pronta a conquistarci con un’altra canzone contemporanea e suggestiva, che con una specie di flusso di parole ininterrotto si domanda quale sia il senso più profondo dell’amore. Con la sua Ti amo non lo so dire, l’artista, infatti, s’interroga ... Leggi su diredonna (Di lunedì 31 gennaio 2022) Manca davvero pochissimo per la prima serata di2022 e la febbre per la 72esima edizione del Festival sale vertiginosamente. Tra i big in gara ci sarà anche lei,, che con la sua Ti amo non lo so dire – scritta da Alessandro Mahmoud con Alessandro La Cava e Dardust – torna sul palco dell’Ariston per l’ottava volta. Vi raccomandiamo...festeggia i suoi 40 anni con un outfit glamour e sofisticato Dopo il successo di Glicine del 2021, la cantante – salita alla ribalta nel 2009 ad X Factor -, èa conquistarci con un’altra canzone contemporanea e suggestiva, che con una specie di flusso di parole ininterrotto si domanda quale sia il senso più profondo dell’amore. Con la sua Ti amo non lo so dire, l’artista, infatti, s’interroga ...

Advertising

iitslara_ : Non so se sono psicologicamente pronta per stasera. Non ho ancora superato la prima performance di #Glicine ed ora… - siateliberi_ : è da stamattina che penso di volere mettere h7 in squadra, ma non voglio rimanere con solo una donna e quindi eccom… - infoitcultura : Noemi pronta per Sanremo con un look total black che incanta - infoitcultura : Noemi pronta per Sanremo con un look total black che incanta - tardio_noemi : @sonodeddy Non pensarci... Aprile è vicino e sono pronta a vivere delle grandi emozioni con te?? -