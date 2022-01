Napoli | agguato di camorra nel rione Don Guanella | due morti

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Due uomini sono stati uccisi nelDon, tra Miano e Scampia,Nord in undi, una delle vittime è il fratello di un pentito dei Lo Russo. Due persone sono state uccise in unditra i quartieri di Miano e Scampia, periferia nord di. Le vittime

Advertising

News24_it : Agguato di camorra a Napoli: due morti al rione Don Guanella - - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Napoli, due persone uccise a colpi di pistola in parco a Miano. Ipotesi agguato di camorra - LuiRispoli : Due nuovi morti a Napoli in un agguato. Aspettiamo le solite dichiarazioni di circostanza da parte del Sindaco. A p… - silvanapanigall : RT @sruotolo1: #camorra Torna a sparare e a uccidere a #Napoli. Due le vittime dell’agguato di poco fa al #rionedonguanella a nord della ci… - extraterra62 : RT @sruotolo1: #camorra Torna a sparare e a uccidere a #Napoli. Due le vittime dell’agguato di poco fa al #rionedonguanella a nord della ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli agguato

Due persone sono state uccise in un. Il fatto è avvenuto all'interno di un parco privato al rione don Guanella , nel quartiere Miano , alla periferia della città. L'dove hanno perso la vita Pasquale Torre di 45 ...- Advertisement - Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedentecamorra, Nappi (Lega): Lamorgese, il tempo è scaduto. Basta parole,ha bisogno di fatti Altre News Dati ...Agguato a Napoli, ucciso fratello del pentito dei Lo Russo Dai primi accertamenti è emerso che Pasquale Torre, "Lino", è il fratello di Mariano Torre, ex affiliato dei Lo Russo e componente del gruppo ...Duplice omicidio al rione Don Guanella a Scampia, a Napoli, le vittime erano in auto: sono state identificate. Si tratta di due giovani ...