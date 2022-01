(Di lunedì 31 gennaio 2022) Dean Muhtadi, in arte: “” , ha sorpreso tutti i suoi fan quest’oggi, in seguito alla pubblicazione di un video su Instagram, nel quale non ha solo risposto alle domande a lui rivolte più di frequente, ma ha anche esternato la motivazione per cui è stato costretto a rimanere fuori dal ring per ben 19 mesi. Il video diIl video recita: “Molti di voi mi hanno chiesto se mi sono ufficialmente ritirato o un giorno ritornerò sul ring, lasciate che vi risponda: Più o meno 19 mesi fa, sono risultato positivo al, il quale ho in una maniera molto forte e debilitante. Sono dovuto andare in ospedale, ho rischiato di, e i miei polmoni erano davvero mal messi, all’inizio non riuscivo nemmeno ad imprimere abbastanza pressione per respirare, e ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Mojo Rawley: 'Ho avuto paura di morire per il Covid, ma adesso sto meglio e sto per ritornare' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Mojo Rawley

Zona Wrestling

I got Covid extremely badly...' ...Former WWE superstar Mojo Rawley has confirmed plans for a wrestling comeback after detailing his scary battle with Covid-19. The 35-year-old star – who was released from the company in April 2021 – ...