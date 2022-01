Miriana Trevisan criticata da Jessica e Sophie: “Esagera con Soleil” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Equilibri precari nella casa del GF Vip. Se fino a qualche giorno fa Soleil Sorge aveva quasi tutta la casa contro, adesso qualcuno sta iniziando ad avere qualche dubbio sull’obiettività di Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo. Ieri Sophie Codegoni, rivolgendosi a Jessica Selassié, ha espresso delle perplessità sul comportamento di Miriana: “Dai ma hai visto il confessionale che ha fatto Miriana? Secondo me Miri dovrebbe essere un po’ più oggettiva, perché lei dice a prescindere di supportare Delia per andare contro Soleil“. La principessa si è trovata d’accordo con l’amica: “Miriana continua ad andare contro Sole. Sì Miri non è d’accordo con me, sul fatto che io credo che Delia sia d’accordo con Alex per questo teatrino. Concordo ... Leggi su biccy (Di lunedì 31 gennaio 2022) Equilibri precari nella casa del GF Vip. Se fino a qualche giorno faSorge aveva quasi tutta la casa contro, adesso qualcuno sta iniziando ad avere qualche dubbio sull’obiettività die Nathaly Caldonazzo. IeriCodegoni, rivolgendosi aSelassié, ha espresso delle perplessità sul comportamento di: “Dai ma hai visto il confessionale che ha fatto? Secondo me Miri dovrebbe essere un po’ più oggettiva, perché lei dice a prescindere di supportare Delia per andare contro“. La principessa si è trovata d’accordo con l’amica: “continua ad andare contro Sole. Sì Miri non è d’accordo con me, sul fatto che io credo che Delia sia d’accordo con Alex per questo teatrino. Concordo ...

Advertising

FRANCESCOASROM7 : @spi4ndo @Soleilcentrica Se Ti Piace Rimuovi Questo Video E Basta Con Questo Fango Contro Una Dolcissima Ragazza Di… - angeliquepoison : #Pago, ex marito Miriana Trevisan/ “Non giudico quello che fa, è una donna adulta” - PasqualeMarro : #MirianaTrevisan al veleno contro #NathalyCaldonazzo: “Vuole che…” - Lucia_cavallin : RT @Thomas20000000: Per me esiste solo Miriana,sono tornato a rivedere questo schifo di programma,dove regna l'ingiustizia e l'ipocrisia,so… - bethswheeler : RT @abbusooarchive: delia duran miriana trevisan nathaly caldonazzo manila nazzaro soleil sorge #gfvip -