Milan, colpo per il futuro: preso il classe 2005 Heffernan (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mercato Milan, ufficiale l’arrivo del giovanissimo difensore centrale Heffernan: depositato il contratto in Lega Calcio Cathal Heffernan è un nuovo calciatore del Milan. Come evidenziato dalla Lega Serie A, i rossoneri hanno depositato il contratto del giovane centrale classe 2005. Un ottimo rinforzo per la Primavere di Giunti e perchè anche per Stefano Pioli in ottica futura. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mercato, ufficiale l’arrivo del giovanissimo difensore centrale: depositato il contratto in Lega Calcio Cathalè un nuovo calciatore del. Come evidenziato dalla Lega Serie A, i rossoneri hanno depositato il contratto del giovane centrale. Un ottimo rinforzo per la Primavere di Giunti e perchè anche per Stefano Pioli in ottica futura. L'articolo proviene da Calcio News 24.

