Mbappè-Real Madrid | arriva la bomba dalla Germania!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Ecco lache tutti aspettavano e che stava nell’aria ormai da tempo,ci sarebbe l’accordo per il fuoriclasse Kylian Mappe e ilLa super notizia l’ha lanciata il Bild, si parla di un accordo tra club e giocatore per un ingaggio a giugno con uno stipendio da 50 milioni lordi all’anno, visto che Kylian si libererà dal PSG a parametro zero data la scadenza del contratto. Accordo imminente ormai su tutto, si aspetterà giugno per l’ufficialità. Daniele Scrazzolo