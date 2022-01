Mascherine ancora all'aperto e via libera alle discoteche da San Valentino, in pista con il Super Green pass (Di lunedì 31 gennaio 2022) A San Valentino potremo tornare a ballare. Resta l?obbligo delle Mascherine all?aperto. Partono le multe per i non vaccinati over 50. Sarà prorogata, ma solo per chi ha la terza... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 31 gennaio 2022) A Sanpotremo tornare a ballare. Resta l?obbligo delleall?. Partono le multe per i non vaccinati over 50. Sarà prorogata, ma solo per chi ha la terza...

Advertising

RaiNews : Il Governo sarebbe orientato a tenere chiuse le discoteche ancora fino al 15 febbraio e a ripensare sia il sistema… - HuffPostItalia : Ancora mascherine all'aperto per un mese. E quarantene più morbide per gli studenti. Previsti due cdm - mrcfsn : RT @ilgiornale: Il membro del Cts: mascherine ancora per un po'. Sui locali da ballo la decisione è politica - ilgiornale : Il membro del Cts: mascherine ancora per un po'. Sui locali da ballo la decisione è politica - ehiiitsme : RT @nephiljms: pensandoci due anni fa uscivamo ancora senza mascherine -