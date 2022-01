Mara Venier, incidente ‘hot’ in diretta a Domenica In: “Mi si è rotta la gonna, dietro…”. Pierluigi Diaco: “È un bel vedere” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Imprevisto ‘hot’ per Mara Venier durante la puntata di Domenica In andata in onda ieri 30 gennaio. La conduttrice di Rai 1, introducendo lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, ha annunciato gli ospiti in studio e poi ha chiesto al maestro Stefano Magnanensi: “Maestro, rimetta un po’ di musica”. Il motivo? Aveva bisogno di prendere tempo per sistemarsi la gonna. In studio sono scoppiati tutti a ridere, in particolare Pierluigi Diaco è sembrato molto divertito. “Che te ridi?”, gli si è rivolta la padrona di casa. “No perché il pubblico non sa come sei entrata in studio, in corner, in zona Cesarini!”, ha replicato Diaco. La conduttrice allora gli si è messa accanto e, continuando a sistemarsi la gonna nella sua parte posteriore, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Imprevistoperdurante la puntata diIn andata in onda ieri 30 gennaio. La conduttrice di Rai 1, introducendo lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, ha annunciato gli ospiti in studio e poi ha chiesto al maestro Stefano Magnanensi: “Maestro, rimetta un po’ di musica”. Il motivo? Aveva bisogno di prendere tempo per sistemarsi la. In studio sono scoppiati tutti a ridere, in particolareè sembrato molto divertito. “Che te ridi?”, gli si è rivolta la padrona di casa. “No perché il pubblico non sa come sei entrata in studio, in corner, in zona Cesarini!”, ha replicato. La conduttrice allora gli si è messa accanto e, continuando a sistemarsi lanella sua parte posteriore, ha ...

