M5s alla resa dei conti. Scontro aperto Conte - Di Maio (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'ex premier rimanda al ministro degli Esteri: 'C'era anche lui in cabina di regia' e Di Maio replica: 'Non si è mai parlato di fare annunci roboanti, non si provi a scaricare le responsabilità su ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 31 gennaio 2022) L'ex premier rimanda al ministro degli Esteri: 'C'era anche lui in cabina di regia' e Direplica: 'Non si è mai parlato di fare annunci roboanti, non si provi a scaricare le responsabilità su ...

Advertising

francescocosta : Oggi su Morning: quanto varrà in futuro la parola di un presidente che dovesse dirsi indisponibile alla rielezione?… - riotta : A che gioco gioca Conte su #quirinale2020 ? Nostalgie del primo governo con Salvini? @luigidimaio preoccupato ma in… - you_trend : È iniziata la 5a votazione. I senatori di PD, M5S e IV non stanno rispondendo alla prima chiama. #Quirinale #MaratonaYouTrend - Eva20185 : RT @andreasso1951: Spero si scannino fino alla scomparsa del M5S, sarebbe per noi italiani un grande sollievo, si concluderebbe una politic… - cicciagatta : RT @Davide_1958: 'L'ORDINE È: MASSIMA VISIBILITÀ ALLA SIGNORA MELONI PER RIPETERE IL FENOMENO 'M5S' È necessario creare il nuovo MODELLO DI… -