Lorenzo Insigne, l’amore che manca (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ho pensato a lungo che quando (e se) Insigne avesse firmato per un’altra squadra ci sarei rimasto molto male, che mi sarebbe dispiaciuto moltissimo. Quel giorno a un certo punto di questo gennaio, insieme alla calza della Befana, è arrivato. Beh, mi ero sbagliato sul mio conto, ma non del tutto. Quando ho letto i primi tweet che davano ormai per certa la firma del capitano del Napoli sul contratto sontuoso offerto dal Toronto, sono stato zitto. Per due, tre, quattro giorni, non ho commentato, non ho scambiato messaggi con gli amici, ho lasciato che questa notizia andasse nel cumulo dentro il quale – come i panni sporchi nel cesto della biancheria – vanno tutte le nuove a fine giornata, sperando forse che diventasse vecchia, trasformandosi in cosa sulla quale non avremmo dovuto nemmeno farci due pettegolezzi. Perché mi comportavo così? E soprattutto per quale motivo ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Ho pensato a lungo che quando (e se)avesse firmato per un’altra squadra ci sarei rimasto molto male, che mi sarebbe dispiaciuto moltissimo. Quel giorno a un certo punto di questo gennaio, insieme alla calza della Befana, è arrivato. Beh, mi ero sbagliato sul mio conto, ma non del tutto. Quando ho letto i primi tweet che davano ormai per certa la firma del capitano del Napoli sul contratto sontuoso offerto dal Toronto, sono stato zitto. Per due, tre, quattro giorni, non ho commentato, non ho scambiato messaggi con gli amici, ho lasciato che questa notizia andasse nel cumulo dentro il quale – come i panni sporchi nel cesto della biancheria – vanno tutte le nuove a fine giornata, sperando forse che diventasse vecchia, trasformandosi in cosa sulla quale non avremmo dovuto nemmeno farci due pettegolezzi. Perché mi comportavo così? E soprattutto per quale motivo ...

Advertising

SiamoPartenopei : Insigne-ADL, scatterà la causa per l'ammutinamento: Lorenzo potrà reagire in due modi - emilio_giuliano : Ho capito perche @dries_mertens14 vuole rimanere a #Napoli. ???????? Insigne-De Laurentiis, resa dei conti in vista? S… - GolDiTacco : RT @GolDiTacco: #SerieA Comunque vada, #Insigne resterà nella storia del #Napoli... #Insigne #Maradona #napoli Lorenzo Insigne, eguaglia Ma… - ngoda_danfo : @KaraboRithuri_ @DiscoNicholas Lorenzo Insigne - DaRealSlimSulis : @limacchi Tenuto tutti ?????? mi son svenato per sergio oliveira Formazione titolare: Ospina Maelhe zappacosta biragh… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Insigne Insigne e De Laurentiis ai ferri corti, pronta la causa per l'ammutinamento Insigne, interrotti tutti i rapporti con De Laurentiis, la causa per l'ammutinamento pronte a scattare come accaduto per altri azzurri. Lorenzo Insigne vuole dare il massimo per la maglia azzurra fino alla fine. Il labiale del capitano in occasione del gol contro la Salernitana è stato una dichiarazione d'amore nuda e cruda. Secondo ...

Januzaj piace al Napoli, Giuntoli continua a seguire il belga Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il ds azzurro avrebbe individuato nel fantasista della Real Sociedad, il giusto sostituto di Lorenzo Insigne che dirà addio a fine ...

Napoli, cosa ha lasciato l'addio di Insigne L'Ultimo Uomo Repubblica – Rebus Insigne: Spalletti deve fidarsi di lui, anche se andrà via Il quotidiano pone l’accento sull’allenatore partenopeo, il quale dovrà fare affidamento su Lorenzo Insigne per il resto della stagione, sebbene a fine campionato ci sarà l’addio definitivo. Il ...

Calciomercato Napoli, rivoluzione tra i pali: Spalletti ha scelto Il Napoli del futuro sta nascendo. Con l’addio di Lorenzo Insigne, prossimo sposo del Toronto, il club partenopeo volterà definitivamente pagina, nonostante una campagna acquisti di gennaio abbastanza ...

, interrotti tutti i rapporti con De Laurentiis, la causa per l'ammutinamento pronte a scattare come accaduto per altri azzurri.vuole dare il massimo per la maglia azzurra fino alla fine. Il labiale del capitano in occasione del gol contro la Salernitana è stato una dichiarazione d'amore nuda e cruda. Secondo ...Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli, il ds azzurro avrebbe individuato nel fantasista della Real Sociedad, il giusto sostituto diche dirà addio a fine ...Il quotidiano pone l’accento sull’allenatore partenopeo, il quale dovrà fare affidamento su Lorenzo Insigne per il resto della stagione, sebbene a fine campionato ci sarà l’addio definitivo. Il ...Il Napoli del futuro sta nascendo. Con l’addio di Lorenzo Insigne, prossimo sposo del Toronto, il club partenopeo volterà definitivamente pagina, nonostante una campagna acquisti di gennaio abbastanza ...