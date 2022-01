Kulusevski al Tottenham | l’impatto sui conti della Juve

Advertising

juventusfc : UFFICIALE | Dejan #Kulusevski passa al Tottenham @SpursOfficial. Grazie di tutto e buona fortuna, Dejan ?? - romeoagresti : Per #Kulusevski al #Tottenham trattativa ormai quasi chiusa: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di det… - romeoagresti : Chiusa l’operazione #Kulusevski, il #Tottenham confida di chiudere in giornata anche l’arrivo di #Bentancur per una… - Cucciolina96251 : RT @juventusfc: UFFICIALE | Dejan #Kulusevski passa al Tottenham @SpursOfficial. Grazie di tutto e buona fortuna, Dejan ?? - CrapanzanoRobin : RT @Gazzetta_it: Kulusevski-Bentancur ufficiali al Tottenham: ecco le cifre dell'affare -

Ultime Notizie dalla rete : Kulusevski Tottenham

L'uruguaiano e lo svedese si trasferiscono a Londra TORINO - La Juventus ha ufficializzato le cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejanal. Per quanto riguarda il centrocampista uruguaiano la società ha comunicato "la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodrigo ...Sono arrivate in questi minuti le ufficialità dei passaggi dello svedese Dejane dell'uruguaiano aldi Antonio Conte e Fabio Pararici. Questo il comunicato del club bianconero per quanto riguarda l'ex Parma: 'Juventus Football Club S.p. A. comunica di aver ...Ai 19 milioni per il trasferimento del centrocampista possono aggiungersene 6 per i bonus: al netto della quota spettante al Boca, per la Juve sono 4 milioni di plusvalenza. Fondamentale la mediazione ...Il mercato invernale chiuderà alle ore 20:00. Le squadre e i dirigenti hanno a disposizione poco più di due ore per gli ultimi colpi.