Julian Alvarez al Manchester City è UFFICIALE: i dettagli (Di lunedì 31 gennaio 2022) dell’operazione. Beffate le italiane Ora è anche UFFICIALE Julian Alvarez è un nuovo attaccante del Manchester City. L’argentino classe 2000, che faceva gola a diversi club di Serie A, ha firmato un contratto fino al 2027. Affare complessiva da 17 milioni di euro più 1.5 di bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) dell’operazione. Beffate le italiane Ora è ancheè un nuovo attaccante del. L’argentino classe 2000, che faceva gola a diversi club di Serie A, ha firmato un contratto fino al 2027. Affare complessiva da 17 milioni di euro più 1.5 di bonus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

