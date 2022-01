Il racconto di Yoel fuggito dalla Libia | Corpi nella spazzatura

Leggi su agi

(Di lunedì 31 gennaio 2022) AGI - "Sono nato un'altra volta nel giorno in cui sono stato salvato in mare". Storia Yoel, sopravvissuto di origine eritrea e padre di cinque figli, soccorso dalle squadre di Sos Mediterranee nel dicembre scorso. Una narrazione affidata al team di Sos Mediterranee e ora diffusa. Aveva lasciato l'Eritrea, il suo Paese natale afflittodittatura, più di cinque anni fa. Dopo quattro anni difficili trascorsi in un campo profughi nel Tigray, in Etiopia,regione è scoppiata la guerra. È riuscito a fuggire in Sudan. Di fronte alla mancanza di opportunità di lavoro, ha deciso di andare in. Al suo arrivo, Yoel spiega, è stato "detenuto arbitrariamente" per diversi mesi: prima a Kufra, una città di confine con il Sudan, poi di nuovo a Tripoli, in un famigerato centro di detenzione chiamato "Ghut Shaal", situato nel distretto ...