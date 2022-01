Ginevra, uccisa dal Covid a due anni: inutile il volo dalla Calabria a Roma (Di lunedì 31 gennaio 2022) Prima il volo della speranza, su un C - 130 da Catanzaro a Ciampino, poi il ricovero in condizioni disperate al Bambin Gesù di Roma. Ma purtroppo la piccola Ginevra non ce l'ha fatta: aveva due anni ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Prima ildella speranza, su un C - 130 da Catanzaro a Ciampino, poi il ricovero in condizioni disperate al Bambin Gesù di. Ma purtroppo la piccolanon ce l'ha fatta: aveva due...

