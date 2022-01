Draghi e il primo Cdm post Mattarella bis | dalle mascherine obbligatorie alle discoteche chiuse | le misure

Advertising

borghi_claudio : La rielezione di #Mattarella è stata il capolavoro di Zampetti con una mossa decisiva: affidare a Draghi il governo… - repubblica : Governo, il primo Cdm di Draghi dopo il Colle. Applauso dei ministri a Mattarella. Cartabia: 'Segnale di ripartenza' - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Dopo la fumata nera del primo giorno, scende in campo Draghi che incontra, in colloqui separa… - askija : “Draghi fa il primo della classe?” “Lo è” SDENG! #ottoemezzo - _DorianGray_ : #DeBenedetti: '#Draghi è il primo della classe e questo mal si confronta con la mediocrità della classe politica' #ottoemezzo @OttoemezzoTW -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi primo

Inluogo, vi era la divergenza circa l'effetto che ciascuno ricercava attraverso l'elezione ... e poi il governo di unità nazionale con Mariopresidente del Consiglio. Renzi e Salvini ...E' un Marioleggero e veloce quello che incontra gli altri ministri nelCdm che arriva dopo la rielezione a capo dello Stato di Sergio Mattarella. Circa tre quarti d'ora per prorogare alcune misure ...Questo pacco lo prendiamo. Quello no, resta qua. A mezzogiorno e mezzo, il primo atto del tredicesimo presidente della Repubblica è fare un salto a casa nuova per organizzare il contro-trasloco: un'oc ...Saranno prorogati per altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. E' l'intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio dei mi ...