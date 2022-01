Docente si dà fuoco a Rende, trasportato al Centro Grandi Ustioni di Napoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoRende – E’ stato trasferito a bordo di un’ambulanza nel Centro gradi Ustioni di Napoli, il Docente trentatreenne che stamani si è dato fuoco davanti alla caserma che ospita la sede della Compagnia Carabinieri di Rende. Le condizioni dell’uomo, che è stato stabilizzato, sono giudicate serie dai sanitari dell’ospedale dell’Annunziata che si sono riservati la prognosi e che ne hanno disposto il trasferimento nella struttura specializzata del capoluogo campano. L’uomo, che prima di darsi fuoco non ha fornito alcuna spiegazione sui motivi che l’hanno spinto a compiere il grave gesto, ha Ustioni sul circa il settanta percento della sua superficie corporea. Gli effetti delle fiamme sono state in parte mitigati ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ stato trasferito a bordo di un’ambulanza nelgradidi, iltrentatreenne che stamani si è datodavanti alla caserma che ospita la sede della Compagnia Carabinieri di. Le condizioni dell’uomo, che è stato stabilizzato, sono giudicate serie dai sanitari dell’ospedale dell’Annunziata che si sono riservati la prognosi e che ne hanno disposto il trasferimento nella struttura specializzata del capoluogo campano. L’uomo, che prima di darsinon ha fornito alcuna spiegazione sui motivi che l’hanno spinto a compiere il grave gesto, hasul circa il settanta percento della sua superficie corporea. Gli effetti delle fiamme sono state in parte mitigati ...

